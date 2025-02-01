Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Ankara'da jandarma ekiplerince şüpheli olarak belirlenen bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon lira olan 4 bin 460 adet sikke ile eski dönemlere ait 55 adet metal eşya ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde şüpheli olarak belirlenen bir araçta yapılan aramada, 4 bin 460 adet Bizans ve Roma dönemine ait Sikke ile eski dönemlere ait 55 adet metal obje olmak üzere toplam 4 bin 515 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. ve B.O. isimli şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - ANKARA