Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Tandırda Yanan 1 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, evinin bahçesinde oyun oynarken tandıra düşen 1 yaşındaki erkek çocuğu, yanarak ağır yaralandı. Hastanede tedavi gören çocuk, 2 buçuk ay sonra hayatını kaybetti.

Ankara'da, tandır içerisindeki köz ateşine düşmesi sonucu yanarak ağır yaralanan 1 yaşındaki erkek çocuğu, iki buçuk aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 18 Haziran günü Gölbaşı ilçesinin Karagedik Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz 13 aylık olan Enver Eren Karabacak, evinin bahçesinde oyun oynadığı esnada dengesini kaybederek tandıra düştü. Ailenin durumu geç fark etmesi sebebiyle 10 dakikaya yakın bir süre köz ateşine maruz kalan çocuğun bedeninde derin yanıklar oluştu. Durumun fark edilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Karabacak burada 2 buçuk ay tedavi gördü. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Vefat eden çocuk için Karagedik Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Karabacak'ın cenazesi gözyaşları arasında defnedilirken, annesi ile babasının ifadelerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"Oynarken ateşe doğru gitmiş çocuk"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Resul Gedik, "Çocuğun annesi bir işle uğraşıyormuş, o esnada da çocuk tandıra düşmüş. Oynarken ateşe doğru gitmiş çocuk. Annesi de o sırada farkına varmamış. Çocuk ağır yaralanmış. Gözleri, elleri yanmış. Ardından çocuğu hastaneye götürmüşler. Tedavi altına alındıktan 70 gün sonra da hayatını kaybetmiş. Duyduğum kadarıyla çocuk, 5-10 dakika kadar ateş közlerinin içinde kalmış" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Gölbaşı ankara Çocuk Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Ağustos altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 28 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Ahmet Akın kimdir? Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kaç yaşında ve nereli? SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 28 Ağustos deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri... Gamze Karta kimdir? Gamze Karta'nın kızı Masal neden öldü? Öykü Karta, Gamze Karta'nın gerçek kızı mı? Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? E- OKUL KURA ÇEKİMİ: İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024 Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü? Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik kiminle evlendi, eşi kaç yaşında? Okullar ne zaman açılıyor, ertelendi mi? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1. Sınıflar ne zaman başlayacak? NARİN SON DAKİKA GELİŞMESİ: Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili son durum ne? 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER 2024! 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede bedava konser verecek? Zafer Bayramı etkinlikleri! İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 28 Ağustos İstanbul'da yağış var mı? 30 AĞUSTOS İSTANBUL'DA ETKİNLİK VE KONSER TAKVİMİ 2024! 30 Ağustos kutlamalarında hangi sanatçı nerede, ne zaman konser veriyor? Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Selçuk Bayraktar hayatı ve kariyeri... 30 Ağustos Solotürk gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Solotürk gösterisi nerede yapılacak? Teknofest 2024 nerede? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest kaç gün sürecek? İstanbul'da 28 Ağustos uçak sesleri neden geliyor? İstanbul jet savaş uçağı sesi neden geliyor, ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi?
title