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Ankara'da talaş fabrikasında yangın

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir talaş fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir talaş fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sanayi Sitesi Nazım Ercan Bulvarı üzerinde olan bir talaş fabrikasında çıktı. Yangının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramankazan İtfaiye Ankara Kaza 3. Sayfa Haberler

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