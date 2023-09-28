Ankara'da talaş fabrikasında yangın

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir talaş fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sanayi Sitesi Nazım Ercan Bulvarı üzerinde olan bir talaş fabrikasında çıktı. Yangının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANKARA