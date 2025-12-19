Haberler

Ankara'da ticari taksiden 15 bin lira çalan kadın tutuklandı

Ankara'da bir kadın, ticari takside müşteri gibi davranarak sürücüye ait 15 bin lira nakit parayı çaldı. Yakalanan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da ticari taksiye müşteri gibi binen bir kadın, sürücüye ait 15 bin lira nakit parayı çaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, ticari taksiye müşteri gibi binen bir kadın, sürücüye ait 15 bin lira nakit parayı çaldığı belirlendi. Araç içerisinde bulunan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde şüphelinin T.K. isimli kadın olduğu tespit edildi.

Şüpheli T.K.'nin, ticari taksinin ön koltuğuna oturarak çantasını kamufle aracı olarak kullandığı, kolçak içerisinden 4 bin lira, torpido gözünden ise 11 bin lira olmak üzere toplam 15 bin lirayı çaldığı ve ardından soğukkanlı bir şekilde araçtan indiği belirlendi.

Kimliği tespit edilen şüpheli, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

