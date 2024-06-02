Ankara'da taksici ile müşteriler arasında kavga: 4 kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iddialara göre kısa mesafe yolculuk yapmak isteyen müşterileri indiren taksici ile grup arasında çıkan kavgada, 4 müşteri darp sonucu yaralandı.

İddialara göre, olay 1 Haziran günü akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu kişiler, hasta olan arkadaşlarını hastaneye götürmek için bir taksiye bindi. Taksici, uzak mesafeye gidecek başka bir müşteri olduğu için yakın mesafeye gidecek olan olan kişileri taksiden indirmek istedi. Çıkan tartışmanın büyümesi ile olay kavgaya dönüştü. Kavgada darp edilen 4 müşteri yaralandı. - ANKARA