Ankara'da Taksi Şoförü Kaza Yaptı: İki Vatandaş Yaralandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir taksi şoförü, karşıdan gelen bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı ve kaldırımdaki iki vatandaşa çarptı. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir taksi şoförü karşıdan gelen bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı ve kaldırımdaki 2 vatandaşa çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Karapürçek'te karşıdan gelen araca çarpmamak için otomobilini sola doğru kıran taksi şoförü 2 vatandaşa çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa