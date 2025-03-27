Ankara'da Taksi Şoförü Kaza Yaptı: İki Vatandaş Yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir taksi şoförü karşıdan gelen bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı ve kaldırımdaki 2 vatandaşa çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Karapürçek'te karşıdan gelen araca çarpmamak için otomobilini sola doğru kıran taksi şoförü 2 vatandaşa çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA