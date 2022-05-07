Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada - Haberler

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Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi ile çarpışan otomobilin dükkana vurarak durabildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi ile çarpışan otomobilin dükkana vurarak durabildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Güçlükaya Mahallesi'nde bulunan Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AD 7503 plakalı araç cadde üzerinde seyir halinde olan taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, caddede bulunan dükkana vurarak durabildi. Kaza sebebiyle otomobil ve takside maddi hasar oluşurken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - 3. Sayfa

Tragger, Ankara, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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