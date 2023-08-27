Ankara'da taksi durağında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir taksi durağında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırı sonucunda bir kişi bacaklarından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde taksi durağında tabancayla bacaklarından vurulan kişi yaralandı.
Hacı Bayram Mahallesi'ndeki taksi durağında bulunan Bedirhan B'ye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.
Silahtan çıkan kurşunlar, Bedirhan B'nin bacaklarına isabet etti.
Bedirhan B, kendi imkanlarıyla gittiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.