Ankara'da taksi durağında silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir taksi durağında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırı sonucunda bir kişi bacaklarından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.