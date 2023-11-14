Ankara'da taksi durağında çıkan kavgada 2 kişi tüfekle yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir taksi durağında çıkan kavgada 2 kişi tüfekle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarındaki bir taksi durağında çalışan E.A, B.F.S. ve H.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.C, E.A. ve B.F.S'yi tüfekle yaralayarak kaçtı.

E.A. ve B.F.S. hastanede tedavi altına alındı.

H.C, emniyet ekiplerince kullandığı pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.