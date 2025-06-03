Ankara'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Ankara'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da refüje çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 COB 463 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 1 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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