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Ankara'da Takla Atan Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da refüje çarpan araç takla atarak karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride fırladı. Kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ankara'nın Altındağ ilçesinde saat 23.30 sıralarında Ankara- Samsun yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ESC 402 plakalı otomobil önce refüje çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti. Metrelerce sürüklenen otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan B.Y.'nin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralı olduğu kaydedildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da Takla Atan Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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