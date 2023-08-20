Ankara'da sürücüler arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki sürücü arasında çıkan tartışma sonucunda T.S. tarafından B.G. silahla yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli T.S. ile kavgaya karışan arkadaşları E.B.D ve O.S'yi gözaltına aldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, iki sürücü arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.
Aydınlıkevler Mahallesi'nde, sürücüler T.S. ve B.G. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
Çıkan kavgada T.S, B.G'yi silahla yaraladı.
B.G. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheli T.S. ile kavgaya karışan arkadaşları E.B.D ve O.S'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - 3. Sayfa