Ankara'da sürücüler arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki sürücü arasında çıkan tartışma sonucunda T.S. tarafından B.G. silahla yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli T.S. ile kavgaya karışan arkadaşları E.B.D ve O.S'yi gözaltına aldı.