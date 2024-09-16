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Ankara'da Sürücü Hızla Makas Atarken Sosyal Medyada Paylaştı

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Ankara'da bir sürücü, lüks aracıyla trafiğin yoğun olduğu caddelerde makas atarak ilerlediği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Sürücü ve yanındaki kadının pişkin tavırları tepki çekti.

Ankara'da bir sürücü, trafiğin yoğun olduğu caddelerde hızla giderek makas attığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Sürücü ile araç içerisindeki bir kadının o anlardaki pişkin tavırları ise tepki çekti.

Ankara'da bir kişi, lüks aracı ile kentin en işlek yollarından olan İnönü Bulvarı ve Mevlana Bulvarı'nda makas atarak ilerlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Otomobille hızla ilerledikleri anlarda defalarca kaza tehlikesi atlatan sürücü ile araç içerisindeki bir kadının, o anları eğlenceli bir şekilde anlatması ise tepki topladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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