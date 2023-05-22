Ankara'da şüpheli valiz paniği

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent metrosu önünde şüpheli valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Valiz, polis ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı. Valizin içinden kıyafet çıktı.

Olay, Yenimahalle'de meydana geldi. Batıkent metrosu önüne bırakılmış bir şüpheli valiz gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliği için emniyet şeridi ile vatandaşların metroya giriş ve çıkışları kapattı.

Bomba imha ekiplerinin detaylı incelemesi sonucunda şüpheli valiz kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Fünye ile patlatılan valizin içerisinden ise kişisel eşyalar çıktı.