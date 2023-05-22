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Ankara'da şüpheli valiz paniği

Ankara'da şüpheli valiz paniği

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Batıkent metrosu önündeki şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Batıkent metrosu önündeki şüpheli valiz polisi alarma geçirdi. Kontrollü olarak patlatılan valizin içinden kıyafetler çıktı.

Olay, Yenimahalle'de meydana geldi. Batıkent metrosu önüne bırakılmış şüpheli bir valiz gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Çevre güvenliği alınarak, emniyet şeridi ile vatandaşların metroya giriş ve çıkışları kapatıldı. Bomba imha ekiplerinin detaylı incelemesi sonucunda şüpheli valiz kontrollü şekilde fünye ile patlatıldı. Fünye ile patlatılan valizin içerisinden kıyafetler çıktı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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