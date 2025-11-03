Haberler

Ankara'da Şüpheli Ölüm: Çoklu İlaç Zehirlenmesi

Ankara'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ulviye Koyuncu'nun otopsisinde çoklu ilaç zehirlenmesi tespit edildi. Koyuncu'nun eşi tarafından bulunan cansız bedeni sonrası yapılan soruşturma kapsamında A.A. adlı bir şüpheli tutuklandı.

Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Ulviye Koyuncu'nun (45) otopsisinde çoklu ilaç zehirlenmesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Mamak ilçesindeki evinden "yürüyüşe gidiyorum" diyerek ayrılan Ulviye Koyuncu (45), sohbet grubundan tanıştığı A.A. ile parkta buluştu. Daha sonra evine dönen Koyuncu'nın cansız bedeni eşi tarafından bulundu. Yapılan incelemede ölüm nedeni kalp krizi olarak değerlendirilen Koyuncu'nun şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan otopsi raporunda vücudunda dört farklı etken madde tespit edildi. Raporda, Koyuncu'nun çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan A.A., maktul Ulviye Koyuncu ile parkta buluştuğunu ifade ederken, zehirlenme olayıyla bir ilgisi olmadığını öne sürdü. Şüpheli A.A.'nın telefonunda maktule ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası fotoğrafları bulundu. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüpheli A.A. iki ayrı olay nedeniyle çıkarıldığı hakimlikçe, "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
