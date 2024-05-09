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Ankara'da Şüpheli Çanta Patlatıldı, İçinden Elektronik Eşya Çıktı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yol kenarında bulunan şüpheli çanta endişeye sebep oldu. Fünye ile patlatılan çantadan elektronik eşya çıktı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yol kenarında bulunan şüpheli çanta endişeye sebep oldu. Fünye ile patlatılan çantadan elektronik eşya çıktı.

Gölbaşı ilçesi Eymir Mahallesi Acıgöl Sokak'ta yol kenarında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha ekiplerince şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Müdahale edilen çantanın içerisinden elektronik eşya çıktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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