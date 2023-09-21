Ankara'da sünger fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden kadının ağabeyi tepki gösterdi

Ankara'da sünger fabrikasında meydana gelen yangında hayatını kaybeden kadının ağabeyi, yangının ihmal sonucu çıktığını ileri sürerek, fabrika sahiplerine tepki gösterdi.

19 Eylül günü Ankara'da bulunan 3 katlı bir sünger fabrikasında çıkan yangında fabrika çalışanlarından muhasebe müdürü Müge Çetinkaya (56) ile işçilerden Safra Nazım Alcan ve Hazım Cüneyt hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çalışanların cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan fabrika sahibi Hüseyin D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müge Çetinkaya'nın yarın kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

"Kesinlikle ihmal var, orada insan canı en son sıradaydı"

Kardeşi Müge Çetinkaya'nın ihmal sonucu hayatını kaybettiğini ileri süren ağabey Harun Raşit Ünal, "Kardeşim minder üreten şirkette üç aydır çalışıyordu. Kardeşimi bir kez oraya bırakmıştım. O zaman sormuştum buranın kapısı nerede diye. Sormamım sebebi ise şirketin önünde minderlerin yığılı olmasıydı. Buradan nasıl çıkacaksınız diye sormuştum kendisine. Orada hiçbir tedbirin olmadığını gördüm. Yangın merdiveni bile yoktu. Bu olayda kimin ihmali varsa cezalandırılmasını istiyorum ki bir daha böyle şeyler olmasın. Geride kalan bizler ne yapacağız hiç bilmiyorum. Kesinlikle bir ihmal var. İnsan hayatının önünde daha önemli ne olabilir ki, orada insan canı en son sıradaydı. Şikayetçi olacağız. Kardeşimin çalıştığı yer 'merdiven altı' denilemeyecek kadar bile kötüydü" ifadelerini kullandı. - ANKARA