Ankara'da, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon

ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı, ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 7 şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 - 29 Mart 2022 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 7 şahıs yakalandı.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Beypazarı İlçesinde yakalandı. Hakkında adli işlemler başlatılırken Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

"Nafaka Hükümlerine Uymamak" suçundan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs Beypazarı İlçesinde yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek ve Kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Çubuk İlçesinde yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek ve Kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Çubuk İlçesinde yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı. Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek ve Kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Çubuk İlçesinde yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak, Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi ve Mühür Bozma" suçundan aranan ve hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Çubuk İlçesinde yakalandı ve hakkında adli işlemler başlatıldı.

"Başkasına Ait Kredi Kartını İzinsiz kullanmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs Beypazarı İlçesinde yakalandı ve hakkında adli işlemlere başlatıldı.

Ayrıca, yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan; Gölbaşı Oğulbey Yol Kontrol ve Arama Noktasında 33, Kahramankazan Akıncı Yol Kontrol ve Arama Noktasında 69, Mamak Yol Kontrol ve Arama Noktasında 18 Şereflikoçhisar Yol Kontrol ve Arama Noktasında 17, Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde 89 olmak üzere toplam 226 şahıs yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa