Haberler

Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyon: 23 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, nitelikli yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan 23 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde il genelinde TCK 220 kapsamında nitelikli yağma, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, tehdit, ruhsatsız silah taşıma/bulundurma, silah ve mühimmat ticareti, suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, iş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi suçlarını işlediği tespit edilen 23 şüpheli şahıs tespit edildi. Yapılan çalışmalar ve soruşturmalar sonucu yapılan liderliğini İ.Ş.'nin suç örgütüne yönelik operasyonlarda toplam bin 680 adet lyrca hap, 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 70 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet balistik yelek, 125 adet sentetik ecza maddesi, 7 gram esrar, 1 adet dedektör (cihaz aramasında kullanılan) ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu sevk edilen 23 şüpheli şahıs Tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı kuracağım

Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Yeni projeyi ilk kez duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu

CHP'den istifa eden belediye başkanının ilk işi bakın ne oldu?
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi

Almanya Başbakanı 6 ülkenin ismini sayıp Avrupa liderlerine seslendi
Antalyaspor, Samsunspor'a şans dahi tanımadı

İşte Süper Lig bu! Yıldızlarla dolu rakibini sahadan sildiler
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor

Trump'tan 29 yıl sonra bir ilk! O ülkeye gideceğini açıkladı