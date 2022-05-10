Başkentte 'Kurular' adlı suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahla yağma, uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaptıkları tespit edilen Kurular Suç Örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara genelinde suç örgütleri ile derinlikli mücadelede, kendilerini 'Kurular' olarak adlandıran suç örgütünün faaliyetlerini ortaya çıkarmak için harekete geçti. Suç örgütünün silahlı yağma, uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaptıkları bilgilerine ulaşan polis ekipleri, örgütün liderliğinin O.K. tarafından yöneticiliğini ise O. Ö.'nün yaptığını tespit etti.

Suç Örgütü üyelerinin küçük gruplar halinde ve geceleri hareket ederek polise yakalanmamak için tedbir uyguladıkları, il dışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri sadece suç örgütü lideri O.K. ve O.Ö.'nün bildiği zula tabir edilen evlerde sakladıkları, bu evleri kimseye göstermedikleri, zula evlerinden aldıkları uyuşturucu maddeleri günlük kiralık evleri veya eskort tabir edilen kadınların evlerini kullanarak satışa hazır hale getirerek bölgelere ayırdıkları örgüt üyeleri aracılığı ile sattırdıkları, bölgede hakimiyet sağlamak için silahlı yaralama eylemi gerçekleştirdikleri belirlendi.

O.K.'nın liderliğini yaptığı Suç örgütünün faaliyetlerinin tespiti amacıyla soruşturma sürecinde delil elde etmek için 17 ara delillendirme yakalaması yapılmış, bu çerçevede 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 27,3 gram esrar, 20 gram eroin, 100.28 gram metamfetamin, 0,66 gram PC uyuşturucu, 28 adet regapen ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiş suç örgütünün yöneticisi O.Ö. ve 4 şüpheli tutuklanmış halen cezaevinde bulunmaktadırlar.

Liderliğini O.K.'nın yaptığı örgütün soruşturma sürecinde silah ticareti, silahlı yağma ve uyuşturucu madde suçları olmak üzere 33 ayrı olaya karıştıkları tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16 şahsa yönelik yakalama çalışması başlatıldı. Suç örgütünün faaliyetlerini polise yakalanmamak için gece yaptıkları bilindiğinden şüpheli şahıslar akşam saatlerinde takibe alan polis ekipleri, zanlılara ait adreslerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan gözaltı işlemleri sırasında Altındağ bölgesinde örgüt adına faaliyet yürüten suç örgütü üyesi M.Y kaçmaya çalışarak görevli personelin bulunduğu otoya çarparak kaçmaya çalıştığı, yapılan kovalamaca sonrasında yakalandığı ve araç içerisinde silah ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca Çankaya bölgesinde örgüt adına faaliyet yürüten suç örgütü üyesi A.C.K. yakalama sırasında üzerinde kendi resmi olan başkasına ait kimliği göstermiş olmasına rağmen yakalandığı kaydedildi.

Polis ekiplerince 12 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 1 aranan şahıs, 2 adet ruhsatsız tabanca, 123 adet fişek, 1 adet başkasına ait kimlik, 33 adet sentetik hap, 3 adet payp, 3,05 gram esrar, 15,48 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 500 dolar ve 7.730,00 TL ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa