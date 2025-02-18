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Ankara'da Su Deposunda Patlama: Sokaklar Sularla Doldu

Ankara'da Su Deposunda Patlama: Sokaklar Sularla Doldu
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Ankara Keçiören'deki ASKİ su deposunda meydana gelen patlama sonucu sular sokaklara taştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Ankara Keçiören'de yer alan bir su deposunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Depodan sızan sular ise sokak ve caddelere kadar indi.

Etlik Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi'nde yer alan ASKİ su deposunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle sızan sular, sokak ve caddelere kadar inerken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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