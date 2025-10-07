Haberler

Ankara'da Sosyal Medyada Silahlı Paylaşımlara Operasyon

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahlı paylaşımlarda bulunan 23 kişiyi gözaltına alarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Operasyon kapsamında ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. Ankara Asayiş Şube tarafından sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden ve silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslar deşifre edildi. Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı. Yapılan takip ve gözetleme sonucunda düğmeye basıldı ve 23 şüpheli gözaltına alındı. Yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca bulundurma ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan şahıslara yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat timlerinin yaptığı operasyonlarda şahısların evlerinde arama yapıldı. Altındağ ilçesinde yapılan operasyonlarda 8 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, 'sözde sanal çetelere' yönelik yapılan operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü

Minibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Yılmaz'ın Gaziantep'i yenilgiyi unuttu

İnşa ettiği sistemle Süper Lig'de yeniden tarih yazıyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek

Vatandaşların çilesi bitiyor! 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.