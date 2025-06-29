Ankara'da Sosyal Medya ile Gasp Çetesi Çökertildi

Ankara'da Sosyal Medya ile Gasp Çetesi Çökertildi
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Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri yüklü adisyonlarla zorla para tahsilatı yapmak için kendi mekanlarına götüren çeteye operasyon düzenlendi. 18 şüpheli yakalanırken, 8'i tutuklandı.

Ankara Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri kendi mekanlarına götürüp yüklü adisyonlar ile zorla para tahsilatı yapan çeteye operasyon düzenledi. 18 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ile sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri kendi mekanlarına götürüp fahiş fiyat ve yüklü adisyonlar ile para tahsilatı yapan çeteye yönelik Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği operasyon düzenledi. Kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları (Tinder, Happn) aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen şüphelilerin, mağdurları özel olarak belirledikleri ve kendilerine ait alkollü restorana götürdükleri, mağdurları önce buluşma bahanesiyle davet ettikleri, ardından iş yerinde yüklü meblağlı adisyonlar üzerinden zorla para tahsilatı yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle; tehdit, darp ve baskıyla müştekileri korkutarak, bazen nakit, bazen POS cihazları, bazen de doğrudan banka transferleri ile paraları tahsil ettikleri; tahsilatların ardından mağdurların sosyal medyada engellendiği anlaşıldı.

Parayı bölüşmüşler

Bu sistemi yöneten şüphelilerin, her bir rolü organize ettiği, "Yazıcı" olarak adlandırılan şahıslar tarafından internet üzerinden mağdurla iletişim kurulduğu, rolü gereği kadınların mağduru mekana yönlendirdiği, mekan içerisinde garson, güvenlik ve işletmeci konumundaki örgüt üyeleri tarafından fahiş fiyatlı hesap çıkarıldığı, ödemeyi reddeden mağdurlara yönelik fiziksel şiddet uygulandığı ve paranın örgüt içinde paylaşıldığı tespit edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği fiziki ve teknik takip neticesinde toplam 19 olay tespit edildi. Bu olaylara karıştığı tespit edilen 18 şüpheli yakalanırken 8 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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