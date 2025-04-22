Ankara'da Sopalı Kavga Anbean Görüntülendi

Ankara'da iki grup arasında çıkan sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Polatlı ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı çıkan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekme, tokat ve sopaların havada uçuştuğu kavgada taraflardan birinin darp edilmesine rağmen ağzındaki sigarayı bırakmaması dikkat çekti. - ANKARA