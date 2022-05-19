Ankara'da son bir haftada uyuşturucudan 35 kişi tutuklandı - Haberler

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Ankara'da son bir haftada uyuşturucudan 35 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da son bir haftada uyuşturucudan 35 kişi tutuklandı

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 9-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 332 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 9-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 332 şüpheliden 35'i tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 9-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 332 kişiden 35'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam 1.9 kilogram esrar, 800 gram eroin, 340 gram metamfetamin, 270 gram kokain, bin 900 adet ecstacy ve 9 bin 600 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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