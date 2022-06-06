Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 41 kişi tutuklandı - Haberler

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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 41 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 41 kişi tutuklandı5 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 340 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 41 kişi tutuklandı

ANKARA Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 30 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 340 şüpheliden 41'i tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 30 Mayıs - 5 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 340 kişiden 41'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam; 16 kg eroin, 9.7 kg esrar, 4.8 kg metamfetamin, bin 88 adet captagon ve 20 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

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