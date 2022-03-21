Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı - Haberler

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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 14-20 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 346 şüpheliden 39'u tutuklandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı

ANKARA - Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 14-20 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 346 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 14 - 20 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 346 kişiden 39'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam 18.8 kilogram eroin, 2.3 kilogram metamfetamin, 400 gram esrar, 200 gram bonzai ve 3 bin 500 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 39 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Ankara, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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