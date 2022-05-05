Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 37 kişi tutuklandı - Haberler

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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu suçundan 37 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 315 şüpheliden 37'si tutuklandı.

ANKARA (İHA) - Başkentte uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 25 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 315 şüpheliden 37'si tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 25 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 315 kişiden 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam; 8.3 kilogram esrar, 3.9 kilogram bonzai, 400 gram eroin, 300 gram metamfetamin, 350 adet extacy ve bin 900 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, 1 Mayıs, Nisan, 3. Sayfa, Haberler

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