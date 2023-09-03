Ankara'da sokakta tartışma sonucu ev taşlandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişi sokakta tartıştığı vatandaşın evini basarak camlarını taşladı. Olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişi sokakta tartıştığı vatandaşın evini basarak camlarını taşladı.

Olay, dün akşam Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 2 kişi sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Daha sonra evine giden vatandaşın evi, tartıştığı kişi tarafından taşlı saldırıya uğradı. - ANKARA