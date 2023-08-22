Sokak ortasında görülen yılan korkuttu
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Sokak ortasında görülen yılan korkuttuANKARA Ankara'nın Mamak ilçesinde sokakta görülen yılan vatandaşları korkuttu.
Sokak ortasında görülen yılan korkuttu
ANKARA Ankara'nın Mamak ilçesinde sokakta görülen yılan vatandaşları korkuttu.
Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Üreğil mahallesinde bulunan bir sitenin çöp konteynerinin yanında görülen yılan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - 3. Sayfa