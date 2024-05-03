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Ankara'da Sokak Ortasında Döner Bıçağıyla Tehditler Savuran Şahıs Gözaltına Alındı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavganın ardından bir kişi döner bıçağıyla etrafa tehditler savurmaya başladı. Polis ekipleri olay yerine gelerek şahsı gözaltına aldı ve döner bıçağına el koydu.

Ankara'da sokak ortasında döner bıçağıyla etrafa tehditler savuran şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, unlu mamuller satan bir iş yerinde kavga çıktı. Olayın ardından bir kişi elinde döner bıçağı ile etrafa tehditler savurmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, döner bıçağına da el koydu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Sincan Kavga Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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