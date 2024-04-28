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Ankara'da Sokak Ortasında Çıkan Kavga Kameralara Yansıdı

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Ankara'nın Etmesgut ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek sokak ortasında devam etti. Kavgada 7 kişi birbirine girdi ve 2 kişi bir kişiyi sıkıştırarak yumrukladı. Olay kameralara yansıdı.

Ankara'da iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi ile yumruklar konuştu. Sokak ortasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Etmesgut ilçesi Hikmet Özer Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile 7 kişi birbirine girdi. Kaldırımda başlayan kavga yolda devam ederken, 2 kişinin tek kişiyi sıkıştırarak yumruklaması vatandaşların tepkisine yol açtı. Kavga anları ise kameralara yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Kavga Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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