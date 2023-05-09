Ankara'da sokak köpekleri saldırısı: 40 kuzu telef oldu

Ankara'da koyun üreticiliği ve hayvancılıkla uğraşan Sefa İyiol'a ait 120 koyun ve kuzudan oluşan sürüde, sokak köpeklerinin ağıla girmesi sonucu 40 kuzu telef oldu.

Ankara'da koyun üreticiliği ve hayvancılıkla uğraşan Sefa İyiol'a ait 120 koyun ve kuzudan oluşan sürüde, sokak köpeklerinin ağıla girmesi sonucu 40 kuzu telef oldu.

Kahramankazan ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde Sefa İyiol (29), 8 yıldır hayvancılıkla uğraşıyor. İyiol'un Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde devlet bankasından kredi çekerek aldığı, köyün içerisinde yer alan 120 koyun ve kuzudan oluşan sürüde, başıboş köpeklerin ağıla saldırması sonucunda 40 kuzu telef oldu.

"205 bin lira zararımız var"

Kuzuların annelerini devlet bankasından kredi çekerek Genç Çiftçi Projesi çerçevesinde satın aldığını ifade eden Sefa İyiol, koyunların sigortalı, sonradan doğan kuzuların ise sigorta tarafından karşılanmadığını belirterek, "Koyunları Ziraat Bankası Genç Çiftçi Projesi aracılığıyla kredili bir şekilde aldım. Hayvanlarımız ağılımızdaydı. Başıboş köpekler tarafından şu anda 40 tane hayvanımız telef oldu. Devletin ve veterinerlerin belirlediği maddi 205 bin lira zararımız var. Kurbana koymuş olsaydık 300 bin lira zararımız vardı bu hayvanlarda" dedi.

"Köpekler, hayvanlarımızı kapının önüne sıkıştırmış"

Komşusunun gece ağılda bulunan sürüden boğulma sesi gelmesi üzerine kendisini aradığını ifade eden İyiol, "Elim ayağıma dolaştı. Köpekler, hayvanlarımızı kapının önüne sıkıştırmış, dağ gibi yığılmış üst üste. İçeride 3 tane, dışarıda da 7-8 toplam 12 tane köpek varmış. Burada 120 tane hayvan vardı. Yığıntıyı kaldırdıktan sonra içinden 34 tane ölü, 5 tane ağır yaralı çıkarttık. Devletten veteriner çağırdık, veterinerler imha edileceğini söyledi. Hafif yaralı olanlar kuzulara da iğnesini, aşısını yaptılar diktirdik" diye konuştu.

"Zararımı kim karşılayacak, bir sene ne yiyip ne içeceğiz"

Telef olan hayvanlardan 40 tanesini gömdüklerini belirten İyiol, "Annelerini biz bankadan kredi ile aldığımız için anneleri bankada sigortalı, yavruları, kuzuları sigorta karşılamıyormuş. Sigorta şirketini aradım, benim zararımı kim karşılayacak şimdi. Hayvanımızı satacaktık, hayvanımızın kredisini ödeyecektik, diğer kredilerimizi ödeyecektik. Bizim bu zararımız karşılanmazsa elimizdeki zarar gidecek komple, bir sene ne yiyip ne içeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA