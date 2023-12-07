Ankara'da şizofreni hastası gelin kaynanasını öldürdü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaynanasını boğazını keserek öldüren gelinin, şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı. Cezaevinde bulunan kadın, soruşturma savcısının talimatıyla tam teşekküllü bir hastaneye yatırıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaynanasını boğazını keserek öldüren gelinin, şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı. Cezaevinde bulunan kadın, soruşturma savcısının talimatıyla tam teşekküllü bir hastaneye yatırıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesi Basri Mahallesi Akan Sokak'ta 23 Kasım'da kahvaltı esnasında masada bulunan bıçakla kaynanası Kezban Doğan'ın boğazını keserek öldüren 2 çocuk annesi Merve Doğan (28), şizofreni hastası olduğu ortaya çıktı. Doğan'ın şizofreni hastası olduğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturma savcısının talimatıyla Doğan, tam teşekküllü bir hastaneye yatırıldı.

Kaynanasını öldüren cinayet zanlısı ile ilgili iddianamenin bu hastaneden çıkacak rapora göre hazırlanacağı öğrenildi.

Öte yandan, kadının 2 küçük çocuğuyla ilgili de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. - ANKARA