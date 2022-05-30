Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı - Haberler

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Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı Ankara'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattı

ANKARA - Ankara'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Başkent'te gün boyu etkili olan sıcak hava, gece yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Gece saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Geceyi aydınlatan şimşekler Başkentlilere görsel şölen oluşturdu.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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