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Ankara'da Simitçide Fare Skandalı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir simitçide farenin tezgahın içine girdiği görüldü. Tezgahta bulunan yiyeceklerin arasında gezen farenin videosu ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde tezgahın içinde gezinen fare, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir simitçide farenin tezgahın içine girildiği görüldü. Tezgahta bulunan yiyeceklerin arasında gezen farenin videosu ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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