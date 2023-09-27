Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, iddiaya göre kendisinden zorla para isteyen kişinin silahlı saldırısına uğrayan İsmail İ. ayağından yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre Mamak İlçesi Tuzluçayır Mahallesi 299. Sokak'ta silahlı yaralanma olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Verilen adreste bacağından yaralı bulunan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İsmail.İ, polise verdiği ilk ifadede, kendisinden para isteyen yakını Ç.C.B ve isimini bilmediği ikinci kişi ile tartıştıklarını, daha sonra bu iki kişinin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Polis kaçan iki saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.