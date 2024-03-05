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Ankara'da Silahlı Saldırı Sonucu Ölen Kadın ve Oğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 77 yaşındaki adamın eşi ve oğlu, cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Ankara'da 77 yaşındaki adamın silahlı vurarak öldürdüğü eşi ile oğlu son yolcuğuna uğurlandı.

Mamak'ta dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Metin Çimen (77), tartıştığı eşi Sabiha Çimen (71) ile oğlu Sinan Çimen'i (31) evde bulundurduğu tabanca ile vurarak öldürdü. Saldırgan baba polis ekiplerince göz altına alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden anne ile oğlun cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yakınları tarafından teslim alınan anne ve oğlun cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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