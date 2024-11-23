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Ankara'da Silahlı Saldırı: Katil Zanlısı Kırıkkale'de Yakalandı

Ankara'da Silahlı Saldırı: Katil Zanlısı Kırıkkale'de Yakalandı
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Ankara'da Ağustos 2022'de gerçekleşen bir silahlı saldırının zanlısı Eyüpcan K., Kırıkkale'de yapılan operasyonda yakalandı. Olayda husumetlisi Ümit Yeniaktaş ağır yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara'da Ağustos 2022'de seyir halindeki otomobilin yanına araçla yaklaşıp 1 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, Kırıkkale'de yakalandı.

Keçiören'de 23 Ağustos 2022'de meydana gelen olayda Eyüpcan K., araçla husumetlisi Ümit Yeniaktaş'ı takip etmiş ve otomobil içerisinde oğlu ile birlikte olan Yeniaktaş'a silahlı saldırıda bulunmuştu. Ağır yaralanan Yeniaktaş götürüldüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybederken, zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eyüpcan K.'nın Kırıkkale'de olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından oluşturulan 3 özel ekip Kırıkkale'ye giderek, 1 hafta boyunca incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından harekete geçen Cinayet Büro polisleri, Gündoğdu Mahallesi'nde icra ettikleri operasyonda katil zanlısını yakaladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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