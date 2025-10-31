Ankara'da Silahlı Saldırı: Husumetli Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da bir şahıs, konuşmak için buluştuğu husumetlisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Bağlum Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Y.P. (29) konuşmak için buluştuğu husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.P. kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

"Birinin ateş ettiğini gördük"

Olayla ilgili konuşan esnaf Rafet Kılıçarslan, "Saldırıya uğrayan kişi tıraş olmak için buraya gelmişti. Kendisi devamlı müşterimizdi. Telefonla görüşmesi gerektiğini söyledi ve dışarı çıktı. Yanına birisi geldi ve konuşmaya başladılar. Bir süre sonra ses duyduk. Birinin ateş ettiğini gördük. Her şey bir anda oldu. Ateş eden kişi de olaydan sonra kaçtı. Vurulan kişi yerde yatıyordu, çok fazla kan vardı. Etraf bir anda kalabalıklaştı. Vurulan kişiyi ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

"Yerde çok fazla kan vardı"

Saldırıya uğrayan kişinin çok fazla kan kaybettiğini söyleyen Erol Aksoy ise, "Birkaç el silah sesi duydum, yerde birinin yattığını gördüm. Saldırgan birkaç el daha ateş etti ve koşarak uzaklaştı. Vurulan kişi ve onu vuran saldırgan kuaförden beraber çıkmış. Daha sonra bu olay yaşanmış. Ekipler geldi, saldırıya uğrayan adamı ambulansla hastaneye götürdüler. Yerde çok fazla kan vardı. Etraf çok kalabalıktı. Polisler geldi, incelemelerde bulundular" diye konuştu. - ANKARA