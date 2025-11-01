Haberler

Ankara'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ankara'da husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Y.P., hastanede hayatını kaybetti. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da bir şahsın, husumetlisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Caddesi'nde meydana gelmişti. İddialara göre, Y.P. (29) konuşmak için buluştuğu husumetlisi Samet K. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Y.P. kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Samet K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu bugün yakalandı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. - ANKARA

