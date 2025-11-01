Ankara'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da bir şahsın, husumetlisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Caddesi'nde meydana gelmişti. İddialara göre, Y.P. (29) konuşmak için buluştuğu husumetlisi Samet K. tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Y.P. kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Samet K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu bugün yakalandı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. - ANKARA