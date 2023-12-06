Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'da silahlı saldırı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Beşikkaya mahallesi 1953 cadde üzerine meydana geldi. Bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.