Ankara'da Silahlı Paylaşımlar Yapan 9 Şahıs Gözaltına Alındı

Ankara'da sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşımlar yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Müdürlüğünce sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin yaptığı operasyonlarda şahısların evlerinde arama yapıldı. Operasyonlar sonucu yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan 9 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda silahlar ele geçirildi. - ANKARA