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Ankara'da silahlı kavgada yaşamını yitiren kişinin abisi yaralılara müdahale eden vatandaşları uzaklaştırarak küfürler etti

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın abisi ise yaralılara müdahale eden vatandaşları uzaklaştırarak 'bırakın ölsün' diyerek küfürler ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada saldırganın abisi, iddialara göre yaralılara müdahale eden vatandaşları uzaklaştırarak "bırakın ölsün" deyip küfürler ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Olay, 2 gün önce Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelmişti. Henüz bilinmeyen sebepten İlker Caddesi üzerinde bulunan telefoncu dükkanında K.Ö. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında silahlı kavga yaşanmıştı. Kavgada K.Ö. yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İddialara göre saldırganın abisinin, yaralılara müdahale eden vatandaşları uzaklaştırarak, "bırakın ölsün" diyerek küfürler ettiği ortaya çıktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankaya Ankara Kavga Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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