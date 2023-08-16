Ankara'da silahlı kavga ve trafik kazası: 4 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı kavgada iki kişiyi yaralayan şüpheliler olay yerinden kaçarken araçlarıyla 2 yayaya çarparak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevreli Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Şüpheliler 06 DDN 458 plakalı araç ile olay yerinden kaçarken Şehit Cemalettin Caddesi üzerinden Kızılay istikametinde seyir halinde iken 2 yayaya çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza ve kavgada yaralanan kişiler hastaneye sevk edilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA