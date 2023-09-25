Ankara'da silahlı kavga: Üç kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı. Tartışmanın büyümesi sonucu kullanılan ateşli silahla üç kişi bacaklarından vuruldu. Olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.