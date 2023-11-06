Ankara'da silahlı kavga: Bir kişi bacağından yaralandı

Ankara'da Sincan'da bir parkta iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Ankara'da iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada bacağından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sincan'da yer alan bir parkta meydana geldi. İddialara göre, iki arkadaş arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için polis tarafından çalışma başlatıldı. Bacağından yaralanan kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ANKARA