Ankara'da silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu V.Ç., E.K. ve yabancı uyruklu kadın E.M. silahla bacaklarından vuruldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 grup arasında "laf atma" tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay saat 21.20 sıralarında Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Kanatlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında "laf atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ç., E.K. ve yabancı uyruklu kadın E.M. silahla bacaklarından vuruldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan 5 kişinin kimliğini tespit etti. Yürütülen çalışmalar neticesinde 4 şahıs gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - ANKARA