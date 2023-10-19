Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ankara'da silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Ankara'da silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti. Kusunlar Mahallesi'ndeki çiftlik evinde çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Gökhan Ethem Centilmen ve Fazlı Centilmen ile bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak kardeşler kurtarılamadı.